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Mercado Financeiro Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 10,573 bilhões em agosto Considerando o rendimento de R$ 6,507 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,016 trilhão

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 10,573 bilhões em agosto, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 10. Os depósitos somaram R$ 357,652 bilhões, e as retiradas, R$ 368,225 bilhões.

Considerando o rendimento de R$ 6,507 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,016 trilhão.

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 57,082 bilhões, com R$ 2,865 trilhões em depósitos e R$ 2,922 trilhões em retiradas. O rendimento em 2026, de janeiro a agosto, é de R$ 50,731 bilhões.

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