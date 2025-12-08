A- A+

concurso Cadernos das provas discursivas do CNU 2025 já estão disponíveis Resultados preliminares serão divulgados em janeiro

Os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já podem acessar os cadernos das provas discursivas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A segunda etapa do exame foi realizada neste domingo (7) em 228 cidades do país.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o dia de provas ocorreu de forma tranquila e sem qualquer registro de intercorrências. A operação envolveu atuação conjunta de diversos órgãos federais e estaduais no monitoramento, em Brasília, do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional.

Dos mais de 42 mil inscritos para a prova discursiva, 8.500 não compareceram - abstenção de 20%, percentual considerado dentro do esperado para concursos em duas etapas e menor do que o verificado na primeira fase.

As maiores abstenções foram registradas no Acre (27%), Amazonas (26%), Espírito Santo (26%), em Rondônia (26%) e Santa Catarina (26%). Os estados com o menor nível de abstenção foram o Distrito Federal (15%), Piauí (17%) e Rio Grande do Sul (17%).

Veja também