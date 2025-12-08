Seg, 08 de Dezembro

Cadernos das provas discursivas do CNU 2025 já estão disponíveis

Resultados preliminares serão divulgados em janeiro

Candidatos que fizeram o CNU já podem acessar os cadernos de provas discursivas Candidatos que fizeram o CNU já podem acessar os cadernos de provas discursivas  - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) já podem acessar os cadernos das provas discursivas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A segunda etapa do exame foi realizada neste domingo (7) em 228 cidades do país. 

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o dia de provas ocorreu de forma tranquila e sem qualquer registro de intercorrências. A operação envolveu atuação conjunta de diversos órgãos federais e estaduais no monitoramento, em Brasília, do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. 

Dos mais de 42 mil inscritos para a prova discursiva, 8.500 não compareceram - abstenção de 20%, percentual considerado dentro do esperado para concursos em duas etapas e menor do que o verificado na primeira fase.

As maiores abstenções foram registradas no Acre (27%), Amazonas (26%), Espírito Santo (26%), em Rondônia (26%) e Santa Catarina (26%). Os estados com o menor nível de abstenção foram o Distrito Federal (15%), Piauí (17%) e Rio Grande do Sul (17%).

