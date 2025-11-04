A- A+

IMPOSTO DE RENDA CAE do Senado inicia análise do projeto de isenção do IR Há expectativa para que senadores do PL peçam mais tempo para análiseem seguida

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado iniciou na manhã desta terça-feira, 4, a análise do Projeto de Lei 1 087/2025, que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários de até R$ 5 mil. Agora, o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), realiza a leitura de seu relatório, em que mantém todos os pontos do texto aprovado em outubro pela Câmara.

Há expectativa para que senadores do PL peçam vista em seguida, ou seja, mais tempo para análise. Caso isso se concretize, a votação ficará para a quarta-feira, 4.

O texto foi aprovado no início de outubro pela Câmara.

Renan Calheiros fez uma série de críticas ao projeto e afirmou que continha inconstitucionalidades por não ter compensações a pontos incluídos pelos deputados.

Na semana passada, Renan afirmou que trabalhava com cinco cenários.

Após um mês de sua relatoria, no entanto, o senador decidiu por manter o texto como veio da Câmara, apenas com mudanças de redação. Ele argumenta que, com isso, garante que o texto vá diretamente à sanção.

Veja também