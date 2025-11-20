A- A+

Café, carne: EUA retiram tarifa extra de 40% sobre certos produtos agrícolas do Brasil Lista inclui ainda frutas como tomate e manga, que terão janelas de exportação isentas de taxação

O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira que certos produtos agrícolas importados do Brasil não serão mais alvo da tarifa adicional de 40%, incluindo bovina, tomate, café, banana, açaí e outros.

Uma lista de frutas, a exemplo do tomate e da manga, terão um regime especial, com isenção da tarifa adicional em períodos específicos ao longo do ano.

Produtos agora isentos de tarifa adicional

Café

Carne bovina

Açaí

Banana

Castanha de caju

Pós-encontro

A medida foi tomada após o encontro entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro. E vale para mercadorias embarcadas a partir de 13 de novembro.

No último dia 14, o republicano já havia retirado a tarifa recíproca de 10% — adotada globalmente pelos EUA em abril deste ano — de produtos agrícolas importados e não produzidos em território americano, beneficiando o agro brasileiro, ao incluir café, carne bovina, banana e outros artigos.

A taxação adicional de 40% — que se soma à tarifa recíproca e que entrou em vigor em agosto —, no entanto, foi mantida. Trump a Lei de Poderes Econômicos de Emergência, de 1974, como justificativa para adotar a medida.

A suspensão da tarifa recíproca por Trump foi tomada com o objetivo de diminuir os custos para o consumidor americano, em uma tentativa da Casa Branca de reagir à derrota nas eleições locais do início deste mês.

Foi também um reconhecimento implícito de que a política tarifária de Trump pressionou os preços nos EUA.

