Café, carne: EUA retiram tarifa extra de 40% sobre certos produtos agrícolas do Brasil
Lista inclui ainda frutas como tomate e manga, que terão janelas de exportação isentas de taxação
O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira que certos produtos agrícolas importados do Brasil não serão mais alvo da tarifa adicional de 40%, incluindo bovina, tomate, café, banana, açaí e outros.
Uma lista de frutas, a exemplo do tomate e da manga, terão um regime especial, com isenção da tarifa adicional em períodos específicos ao longo do ano.
Leia também
• Após articulação do governo estadual, Leapmotor anuncia produção no Polo Automotivo de Goiana
• Trump evoca pena de morte para democratas que incentivaram militares à desobediência
Produtos agora isentos de tarifa adicional
Café
Carne bovina
Açaí
Banana
Castanha de caju
Pós-encontro
A medida foi tomada após o encontro entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro. E vale para mercadorias embarcadas a partir de 13 de novembro.
No último dia 14, o republicano já havia retirado a tarifa recíproca de 10% — adotada globalmente pelos EUA em abril deste ano — de produtos agrícolas importados e não produzidos em território americano, beneficiando o agro brasileiro, ao incluir café, carne bovina, banana e outros artigos.
A taxação adicional de 40% — que se soma à tarifa recíproca e que entrou em vigor em agosto —, no entanto, foi mantida. Trump a Lei de Poderes Econômicos de Emergência, de 1974, como justificativa para adotar a medida.
A suspensão da tarifa recíproca por Trump foi tomada com o objetivo de diminuir os custos para o consumidor americano, em uma tentativa da Casa Branca de reagir à derrota nas eleições locais do início deste mês.
Foi também um reconhecimento implícito de que a política tarifária de Trump pressionou os preços nos EUA.