JANEIRO Caged: dos 5 grandes agrupamentos de atividade econômicas, 4 tiveram saldo positivo em janeiro O resultado geral veio acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast

Dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas, quatro registraram saldos positivos em janeiro, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira, 3, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O único que fechou vagas no mês em referência foi o comércio.

O resultado geral, positivo em 112.334 postos de trabalho, veio acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma abertura líquida de 92.000 vagas.

O setor de serviços abriu 40.525 vagas; a indústria abriu 54 991; a construção civil abri50.545, o comércio fechou 56.800; e a agropecuária abriu 23.073 postos.

Unidades da Federação

Em janeiro de 2026, foram registrados saldos positivos em 19 Estados. Santa Catarina abriu 19.000 postos, com crescimento de 0,7%, Mato Grosso abriu 18.731 postos e Rio Grande do Sul, 18 421 postos.

As unidades com pior desempenho foram Rio de Janeiro, com fechamento de 13.009 postos, Alagoas, com fechamento de 2.922 e Ceará, com fechamento de 1.291 postos.

Salário médio real

O salário médio real de admissão em janeiro foi de R$ 2.339,78 um aumento de R$ 77,02 (3,3%) em relação a dezembro de 2025 (R$ 2.312,76).

Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o aumento foi de R$ 41,58 (1,77%).

Acumulado de 12 meses

No acumulado de 12 meses, de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, os números mostram 1.228.483 contratações líquidas, 2,6% maior que o saldo observado no período anterior.



