mercado de trabalho Caged: Saldo líquido de setembro é positivo em 213.002 vagas, acima da mediana do mercado Em agosto, o saldo havia sido positivo em 147.358 vagas

O mercado de trabalho brasileiro criou 213.002 novos empregos formais em setembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em agosto, o saldo havia sido positivo em 147.358 vagas, já incorporando os ajustes na série.

O resultado de setembro ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava um saldo positivo de 169.000 novas vagas. As expectativas para esta leitura variavam de 130 000 a 247.975 postos celetistas.

O saldo do mês é menor do que o observado em setembro de 2024, quando foram criados 247.818 novos postos de trabalho, considerando a série com ajustes. O Caged registrou 2.292.492 admissões e 2.079.490 demissões em setembro deste ano.

O saldo de janeiro a setembro é positivo em 1.716.600 postos formais, 3,6% maior do que o observado no mesmo período de 2024, quando foram criados 1.742.664 novos empregos formais.

No acumulado de 12 meses (de outubro de 2024 a setembro de 2025), os números mostram 1.439.904 contratações líquidas, menor que o saldo observado no período de outubro de 2023 a setembro de 2024, de 1.851.901 vagas.



