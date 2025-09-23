A- A+

MOEDA SOCIAL Caiana: Araçoiaba ganha moeda social para fortalecer comércio local; entenda como funciona Circulação da moeda social é exclusiva dentro de Araçoiaba

Primeira moeda social lançada pelo Governo de Pernambuco, a Caiana busca fortalecer o comércio local de Araçoiaba, menor cidade da Região Metropolitana do Recife (RMR), com quase 20 mil habitantes.

A moeda nasce como uma ferramenta estratégica de desenvolvimento econômico e inclusão financeira. O objetivo é incentivar a circulação dos recursos entre os pequenos negócios locais.

A Caiana tem valor equivalente ao real. Ou seja, R$ 1 = 1 Caiana.

A circulação da moeda social, que tem notas de 1, 2, 5, 10 e 20 Caianas, é exclusiva dentro de Araçoiaba.

A moeda pode ser utilizada em estabelecimentos credenciados que, inclusive, oferecerão descontos para estimular o consumo no próprio município.

"A moeda trabalha como um ativo circulante interno, fazendo com que os munícipes e todo mundo que participa da estrutura desse banco consiga manter o valor aqui dentro da cidade. Isso é de suma importância para o desenvolvimento econômico da região e do nosso estado", destacou o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Kenys Bonatti.

O pré-lançamento da Caiana foi feito na última sexta-feira (19), na primeira agência do Banco Comunitário de Araçoiaba, no centro da cidade.

A agência comunitária será um espaço físico de atendimento à população, oferecendo não apenas a troca de moedas, mas também crédito em Caianas, ampliando o acesso a serviços financeiros de forma acessível.

Lançamento da moeda social Caiana | Foto: Mariana Clarissa/Secti

Comerciantes de Araçoiaba esperam um bom retorno com a circulação da moeda social. "Já pesquisei como funciona a moeda social e como nos beneficiará, tanto como empreendedor quanto como cliente, e acredito que trará grandes resultados para Araçoiaba", destacou o comerciante da loja Bom Jesus, Leandro José.

"A Caiana é mais do que uma moeda: é uma estratégia para fazer o dinheiro circular, valorizando os pequenos negócios, gerando renda e oferecendo crédito popular", reforçou o presidente do Banco de Araçoiaba e criador da moeda, Vitor Hazin.

A iniciativa foi implantada em Araçoiaba em parceria com a empresa de inovação social Realiz a partir de criação do programa Desafios.Gov, iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e da Fundação de Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), que apoiou micro e pequenas empresas pernambucanas que tinham projetos inovadores capazes de atender aos desafios enfrentados pelo estado.

Uma moeda social é um tipo de moeda complementar, criada e usada dentro de uma comunidade específica, com o objetivo de estimular a economia local, fortalecer laços sociais e promover inclusão. A moeda social não substitui a moeda oficial do país, mas funciona como um meio de troca paralelo, geralmente aceito em comércios, feiras, bancos comunitários e serviços locais.

Moeda Capiba

Em abril do ano passado, a Prefeitura do Recife (PCR) lançou a moeda social Capiba, criada para estimular hábitos saudáveis e uma relação sustentável entre as pessoas e a cidade.

Diferente da Caiana, a Capiba funciona como uma moeda digital para troca por prêmios e benefícios, como créditos e cupons, vale compras, ingressos para espetáculos e outros.

Veja também