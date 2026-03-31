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tecnologia Caiu? Rede social X, antigo Twitter, apresenta instabilidades ao redor do mundo nesta terça-feira Portal de monitoração Downdetector registra diversos picos de notificações ao longo desta tarde

Usuários da rede social X, antigo Twitter, relatam problemas para acessar a plataforma ao longo da tarde desta terça-feira. O portal Downdetector, que acompanha e registra falhas de sites e aplicativos, registrou cerca de 2300 notificações brasileiras de instabilidades entre 17h30 e 18h (de Brasília), quando a conectividade do sistema foi reestabelecida.

No caso da versão em inglês da playaforma, o número de reclamações coletadas pelo Downdetector chega a 21 mil. Segundo o sistema, os alertas foram emitidos por moradores de países como Estados Unidos e Índia.

No Instagram, usuários do X relataram que ao tentar abrir a plataforma, davam de encontro com uma mensagem com os dizeres "Os posts não estão sendo carregados" e eram orientados a "tentar novamente" carregar o app.

A queda do app também foi relatada através de fóruns online do Reddit. "Não consigo abrir nenhum perfil", escreveu um usuário.

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