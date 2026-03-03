Ter, 03 de Março

antecipação

Caixa antecipa Bolsa Família e renegocia crédito a vítimas de enchente

Banco oferece pausas em financiamentos, empréstimos e penhor

A Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de medidas para apoiar moradores e empresas afetados pelas enchentes na Zona da Mata mineira.A Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de medidas para apoiar moradores e empresas afetados pelas enchentes na Zona da Mata mineira. - Foto: Frame Prefeitura de Dom Silvério

A Caixa Econômica Federal anunciou um pacote de medidas para apoiar moradores e empresas afetados pelas enchentes na Zona da Mata mineira. As ações incluem a antecipação do Bolsa Família e condições facilitadas de crédito e renegociação para pessoas físicas e jurídicas nas cidades em situação de emergência.

Bolsa Família antecipado
Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o banco vai liberar o pagamento do Bolsa Família já no primeiro dia do calendário do programa para todos os beneficiários dos municípios atingidos.

O valor estará disponível a partir de 18 de março, medida que também valerá para abril, garantindo continuidade da proteção social às famílias impactadas.

Habitação: pausa e renegociação
Clientes com financiamento habitacional poderão pedir:

•  Pausa de até seis meses nas prestações, pelo aplicativo Habitação Caixa;

•  Incorporação das parcelas vencidas ao saldo devedor, com diluição no prazo restante do contrato;

•  Manutenção das condições originais de juros e prazo.

•  Todos os contratos contam com seguro obrigatório de Danos Físicos ao Imóvel (DFI) e Morte ou Invalidez Permanente (MIP).

Centrais de atendimento para Seguro Residencial

• Caixa Seguradora 0800-274-1000, para contratações até 14/02/2021;

• Caixa Residencial: 0800-722-4926 (assistência) e 0800-722-4923 (sinistros), para  contratações a partir de 15/02/2021.

Centrais de atendimento Seguro Obrigatório de morte e invalidez permanente do mutuário (MIP) e de danos físicos ao imóvel (DFI):

•  Caixa Seguradora: 0800-274-1000 e WhatsApp 0800-749-2020, contratações até 14/02/2021;

•  Caixa Residencial: 0800-722-4923 ou WhatsApp (11) 99506-9519, contratações a partir de 15/02/2021;

•  Too Seguros: 0800-775-9191, WhatsApp (11) 99400-3326, ou no site da seguradora;

•  American Life: 0800-949-8080

•  Tokio Marine: 0800-318-6546

Medidas para pessoas físicas

Penhor:

•  Dispensa automática de encargos por atraso na renovação por 90 dias;

•  Suspensão de leilão das garantias enquanto durar o decreto de emergência.

Empréstimo pessoal e renegociação:

•  Pausa de até três parcelas.

Consignado:

•  Possibilidade de ajuste de prazo e revisão de juros, conforme contrato.

Cesta de serviços

•  Isenção de mensalidade por três meses, para quem não tiver outro benefício ativo.

Condições para empresas:

Financiamentos e capital de giro:

•  Pausa de até três meses em contratos de investimento, capital de giro e microcrédito.

Girocaixa Fácil:

•  Até 30 meses para amortização;

•  Prazo pode chegar a 60 meses, conforme garantia.

Máquinas e equipamentos:

•  Até seis meses de carência;

•  Até 60 meses para pagamento.

CDB Flex ou Progressivo para micro e pequenas empresas (MPE):

•  Flexibilização para resgate de aplicações, se não houver bloqueios.

Crédito rural

Pessoa física (produtor rural):

• Prorrogação de vencimentos em caso de frustração de safra;

• Possibilidade de novos contratos mesmo com prorrogações ativas.

Pessoa jurídica (produtor rural): 

•  Cooperativas e agroindústrias afetadas podem solicitar alongamento e prorrogação de prazo, mediante comprovação.

Canais de atendimento
•  Alô CAIXA: 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões);

•  Aplicativos: Caixa Tem, Habitação Caixa e FGTS;

•  Internet Banking pelo site oficial da Caixa.

As medidas valem para municípios da Zona da Mata mineira com decreto de situação de emergência reconhecido.

