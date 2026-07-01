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crédito Caixa atinge marca de R$ 1 trilhão em crédito imobiliário Valor foi registrado em meio à expansão do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida

A Caixa Econômica Federal atingiu, em junho, a marca de R$ 1 trilhão em sua carteira de crédito imobiliário, um avanço de mais de 14% em 12 meses.

O crescimento ocorre em meio à expansão do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e reforça a liderança do banco no financiamento habitacional, que responde por 68% das operações do setor.

Para o presidente da Caixa, Carlos Vieira, o desempenho está diretamente ligado ao papel do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), considerado central para ampliar o acesso à moradia, impulsionar a cadeia da construção civil e estimular a geração de empregos.

“Esse resultado histórico significa que milhões de famílias puderam realizar o sonho da casa própria, com mais segurança, dignidade e qualidade de vida. É o reflexo de uma estratégia consistente voltada à ampliação do acesso ao crédito e focada na diversificação das fontes de recursos", disse Vieira.

Só no primeiro trimestre de 2026, o banco concedeu R$ 64,2 bilhões em crédito imobiliário, um salto de 30,6% na comparação anual. O resultado mantém o ritmo de expansão observado nos anos anteriores: em 2025, as concessões somaram R$ 246,4 bilhões, com mais de 873 mil unidades financiadas; antes, em 2024, foram R$ 223,6 bilhões e mais de 800 mil imóveis.

No Minha Casa, Minha Vida, a Caixa concentra quase a totalidade dos financiamentos. Hoje, cerca de 58,4% de sua carteira imobiliária está ligada ao programa, que financiou 659,2 mil unidades no último ano.

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