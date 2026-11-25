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CASO MASTER Caixa avalia possível aquisição do BRB, em crise financeira provocada pelo caso Master Caso negociação vá adiante, governo do DF deixaria o controle da instituição

A Caixa Econômica Federal (CEF) está interessada no BRB e analisa os ativos do banco para uma possível aquisição. A instituição de Brasília vive uma grave crise financeira causada por suas operações com o Banco Master, investigadas por fraude pela Polícia Federal.

Caso o negócio vá para frente, o BRB seria federalizado, com o governo do Distrito Federal deixando o controle da instituição. A informação foi revelada pelo Valor Econômico e confirmada pelo GLOBO.

Essa opção era descartada pelos governos federal e do DF antes da eleição. Agora, a União está avaliando a possibilidade e não descarta uma autorização. No caso da gestão distrital, o entendimento de interlocutores é que a governadora Celina Leão pode mudar de ideia, especialmente porque o BRB está com fortes problemas de liquidez e o governo não encontrou outra solução. Procurados, Caixa, BRB, Ministério da Fazenda e governo do DF não se manifestaram.

A opção preferida pela governadora é pegar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para capitalizar o banco. Mas o FGC e os bancos garantidores resistem a dar encaminhamento nas condições atuais.

No caso do FGC, a avaliação é que primeiro é necessário ter maior conhecimento da situação financeira do BRB antes de dar o empréstimo, para não correr o risco de conceder o crédito e depois ser obrigado a socorrer os clientes e investidores do banco em caso de eventual liquidação.

Para além disso, seria atípico para o fundo conceder um empréstimo sem mudança de controle da instituição. Em caso de federalização ou privatização, contudo, haveria maior disposição de dar o empréstimo para viabilizar a operação, caso seja necessário.

Para a Caixa, por sua vez, a operação em uma primeira análise pode fazer sentido dada a sinergia em alguns negócios, como os depósitos judiciais e a carteira de crédito imobiliário.

No BRB, o valor global em depósitos judiciais é de R$ 31,9 bilhões captados em quatro estados (Bahia, Paraíba, Alagoas e Maranhão), além do Distrito Federal.

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