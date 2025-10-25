A- A+

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Presidente da Caixa se reúne com Lula na próxima semana e deve defender bet do banco público Um dos argumentos do banco é que parte das apostas são feitas em sites estrangeiros, sem autorização para funcionamento

Após o Palácio do Planalto cobrar explicações, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, vai apresentar ao presidente Lula, na próxima semana, os motivos que fundamentaram o projeto do banco público de criar a sua uma própria bet, plataforma de apostas on-line.

A reunião deve ocorrer na próxima semana, assim que Lula retornar da viagem à Ásia.

Nos bastidores, um dos argumentos do banco é que parte das apostas são feitas em sites estrangeiros, sem autorização para funcionamento e que não pagam impostos no país.

O projeto da Caixa tem por objetivo atrair esse mercado, com regras claras, gerar arrecadação e oferecer segurança ao apostador, afirmam interlocutores do presidente do banco. A proposta foi aprovada pelo Ministério da Fazenda — essa análise, porém, não entra no mérito político, apenas em aspectos formais e técnicos.







A Caixa calcula que a sua bet pode resultar em uma arrecadação de R$ 2,5 bilhões em 2026 para o banco, primeiro ano de funcionamento.

O banco sustenta ainda, nos bastidores, que a arrecadação das loterias caiu 50% depois da bets. Com isso, o próprio governo perdeu receitas, já que 48% da arrecadação bruta são repassados aos cofres públicos.

A intenção da Caixa era lançar a bet no primeiro semestre de 2024, mas o plano foi adiado à espera da regulamentação do Ministério da Fazenda, com medidas para combater as bets ilegais e oferecer algum tipo de segurança aos apostadores.

Em entrevista ao GLOBO publicada no último dia 16, o presidente da Caixa confirmou o plano e revelou sua expectativa de lançá-la no fim de novembro.

— É um mercado novo, e a Caixa é um entrante. Queremos ser um player importante — disse, na ocasião, ao ser questionado sobre a concorrência das apostas eletrônicas com as loterias do banco.

O lançamento da bet da Caixa vem sendo utilizado por parlamentares da oposição para criticar o governo Na viagem à Ásia, o presidente reclamou da repercussão negativa do projeto.

Procurado o presidente da Caixa não quis se manifestar. Disse que somente vai comentar o assunto após conversar com Lula.

Lula tem insistido na necessidade de aumentar as alíquotas dos impostos das casas de apostas. O governo decidiu enviar novamente ao Congresso, nos próximos dias, uma proposta que amplia a taxação das bets e fintechs.

