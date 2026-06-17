Qua, 17 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Caixa começa a pagar Bolsa Família de junho

Receberão o valor os beneficiários com NIS de final 1

Reportar Erro
IPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas pela FGV na 2ª quadrissemana de junhoIPC-S desacelera em quatro das sete capitais pesquisadas pela FGV na 2ª quadrissemana de junho - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira (17) a parcela de junho do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Ao todo, cerca de 19,3 milhões de famílias recebem o benefício.

Beneficiários de alguns municípios de oito estados recebem o pagamento nesta quarta-feira independentemente do NIS, em razão de decretos de emergência provocados por condições climáticas:

Amazonas;
Paraíba;
Pernambuco;
Paraná;
Rio de Janeiro;
Rio Grande do Norte;
Roraima;
Sergipe.

Acesso
Beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para saque do benefício.

 

Leia também

• Desenrola: mais de 3 milhões de trabalhadores já autorizaram saque do FGTS

• INSS paga segunda parcela do 13º salário em maio; veja quem tem direito e o calendário

• MEC publica calendário do Censo Escolar da Educação Básica 2026

Segundo a Caixa, também é possível utilizar o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.

Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão, com identificação biométrica cadastrada previamente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter