TRABALHADOR Caixa começa a pagar distribuição do lucro do FGTS nesta quinta (27). Saiba como consultar o saldo Quase 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta de FGTS com saldo em 31 de dezembro 2022 receberão o crédito

A Caixa inicia, nesta quinta-feira (dia 27), o processamento da distribuição de R$ 12,7 bilhões do resultado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2022. Cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta de FGTS com saldo em 31 de dezembro 2022 receberão o crédito, proporcional ao saldo existente naquela data.

O Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) aprovou, sem ressalvas, as demonstrações financeiras e autorizou a distribuição de 99% do resultado. A Caixa informou que vai iniciar o processamento da distribuição do resultado após a publicação no Diário Oficial da União.

Os valores serão creditados nas contas de FGTS entre os dias 27 e 31 de julho, com um mês de antecedência do prazo previsto legalmente. Para calculá-lo, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta de FGTS em 31 dezembro 2022 pelo índice de 0,02461511.

Os trabalhadores poderão consultar o crédito no extrato da conta de FGTS, por meio do Aplicativo FGTS, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Google Play e App Store.

A rentabilidade do FGTS em 2022 alcançará 7,09%, acima da inflação registrada no mesmo período, que foi de 5,79%.

Como é comum cada trabalhador ter mais de uma conta, o crédito vai alcançar R$ 217,6 milhões de contas, que viraram o ano com saldo total de R$ 516,7 bilhões. A distribuição do lucro do FGTS entre os cotistas começou a ser feita em 2016, como uma forma de melhorar a rentabilidade para os trabalhadores. A divisão do resultado de 2022 foi aprovada nessa terça-feira pelo Conselho Curador do FGTS.

Como consultar o saldo do FGTS

Baixe grátis o aplicativo FGTS, para iOS ou Android.

Na tela inicial, selecione a opção “Cadastre-se” se for seu primeiro acesso.

Preencha com o CPF e os demais dados solicitados e crie uma senha.

Você vai receber um e-mail para confirmar o cadastro.

