FGTS Caixa conclui distribuição de lucros a 132 milhões de trabalhadores Foram distribuídos R$ 12,7 bilhões em 217,7 milhões de contas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que tinham saldo até dezembro do ano passado

A Caixa concluiu neste doming (30), a distribuição de crédito extra nas contas do FGTS de 132 milhões de trabalhadores. O valor veio do resultado positivo nos rendimentos do fundo. No total, foram distribuídos R$ 12,7 bilhões em 217,7 milhões de contas de FGTS. Com isso, 132 milhões de trabalhadores receberam o crédito proporcional ao saldo existente naquela data.

O pagamento foi feito a todos os trabalhadores que tinham saldo na conta do FGTS até dezembro do ano passado. De acordo com a Caixa, a distribuição dos resultados do FGTS aumentou sua rentabilidade para além da remuneração mensal, que geralmente fica sob uma taxa de aplicação de 3% ao ano.

Com a distribuição dos resultados, a rentabilidade do FGTS em 2022 alcançou 7,09%, ficando acima da inflação registrada no mesmo período, que foi de 5,79%

O resultado do Fundo vem do retorno das aplicações da verba do trabalhador em investimentos de habitação, saneamento, infraestrutura e saúde. Os saques poderão ser feitos pelos trabalhadores nas situações previstas em lei, como nos casos de demissão sem justa causa, aquisição de moradia própria, doenças graves.

