FGTS Caixa conclui distribuição de R$ 12,9 bilhões de lucro do FGTS No total, foram beneficiados 234,4 milhões de funcionários do banco

A Caixa Econômica Federal concluiu nessa segunda feira o pagamento referente à distribuição do lucro do FGTS aos trabalhadores. Ao todo foram rateados entre 234,4 milhões de contas R$ 12,9 bilhões do lucro auferido pelo Fundo em 2024.

A medida beneficiou 134 milhões de trabalhadores com saldo positivo em 31 de dezembro do ano passado.

O FGTS registrou em 2024 lucro de R$ 13,6 bilhões. O valor dividido entre os trabalhadores correspondeu a 95% do resultado obtido pelo Fundo.

Com a distribuição dos lucros, a rentabilidade total das contas vinculadas do FGTS, em 2024, atingiu 6,05%. O rendimento ficou acima da inflação do período, que foi de 4,83%, e garantiu ganho real aos trabalhadores, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal ( STF).

Os trabalhadores podem consultar o crédito no extrato da conta vinculada por meio do aplicativo FGTS.

O valor creditado na conta incorpora o saldo e só pode ser sacada de acordo com as regras previstas em lei, como demissão sem justa causa, saque aniversário, compra da casa própria, aposentadoria e doenças graves.

