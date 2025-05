Caixa: demanda por emissão de bonds foi de 7 vezes o volume inicial ofertado

A- A+

A Caixa Econômica Federal confirmou que a demanda pela emissão de títulos de dívida em dólar (bonds) feita ontem pelo banco chegou a sete vezes o volume inicialmente ofertado, de US$ 500 milhões.

A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A procura pelo título permitiu elevar o valor da emissão para US$ 700 milhões e reduzir o custo para a instituição.

"Esse volume recorde de demanda no nosso papel demonstra o interesse e a confiança que o mercado tem na Caixa", diz em nota o vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano. "Esse foi o maior deal do ano em demanda até então, em uma base sólida e diversificada com mais de 150 empresas no mundo."

O presidente do banco, Carlos Vieira, afirma que a volta ao mercado internacional é parte da estratégia financeira. "Alinhando nossos objetivos e compromissos com a sustentabilidade, estamos orgulhosos por contribuir com um futuro mais sustentável, financiando projetos que geram impactos positivos para a sociedade brasileira."

A emissão da Caixa tem temática social, e é a primeira realizada pelo banco no mercado internacional em mais de dez anos. A taxa foi de 5,875%, e o cupom, de 5,625%.

De acordo com a Caixa, os papéis atraíram investidores institucionais de países como Reino Unido, Suíça, Estados Unidos, Portugal, Bahamas, Hong Kong, Emirados Árabes e também do Brasil.

