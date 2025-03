A- A+

PLATAFORMA Caixa diz que consulta do saldo do FGTS opera normalmente Aplicativo apresentou indisponibilidade durante o dia

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou que a fila virtual ocorrida hoje (6), no aplicativo Caixa Tem, no primeiro dia da liberação do saldo retido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro último, já se encontra estabilizada e operando normalmente.

A Caixa admitiu que o aplicativo apresentou indisponibilidade pela manhã. O banco informou, ainda, que o aplicativo visa garantir o acesso de todos os usuários, bem como informar o tempo médio para o trabalhador ser atendido. Isso ocorre devido ao alto volume de acessos simultâneos, o que poderia gerar eventuais intermitências no acesso.

Mais cedo, muitos usuários relataram dificuldades para acessar o aplicativo, como erros no sistema, saldo inexistente e longas filas de espera.

O site Downdetector, que monitora serviços online, registrou pico de 294 reclamações por volta das 13h31. Entre os principais problemas apontados estão falhas no login (82% das queixas), dificuldades em operações no internet banking (15%) e problemas no pagamento de contas (3%). Além do aplicativo do FGTS, o Caixa Tem também apresentou instabilidade.

Saque

Ao todo, a Caixa vai liberar R$ 12,1 bilhões para cerca de 12 milhões de trabalhadores. Cerca de 10 milhões receberão o valor automaticamente em suas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS.

Para sacar valores até R$ 1,5 mil, o dinheiro poderá ser retirado nos terminais de autoatendimento da Caixa, com o cartão cidadão e senha. Para quem tem valor até R$ 3 mil para receber, também poderá fazer o saque nas casas lotéricas, utilizando o cartão cidadão e senha.

O trabalhador que possui valor superior a R$ 3 mil receberá o dinheiro a partir do 18 de junho.

