empréstimo Caixa e Banco do Brasil suspendem crédito consignado para aposentados do INSS Bancos públicos deixariam de ter rentabilidade com o novo teto e por isso teriam que dar explicações ao Banco Central (BC)

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BB) confirmaram nesta sexta-feira (17) que suspenderam o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, após o governo ter reduzido os juros da linha de crédito para 1,70% ao mês. A decisão de paralisar as operações foi informada ao Ministério da Fazenda no fim desta quinta-feira (16) pela presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, e Tarciana Medeiros, do BB, seguindo o movimento de várias instituições financeiras privadas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende levar o problema para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima semana. A redução no teto dos juros no consignado para os aposentados do INSS foi patrocinada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Carlos Lupi, sem aval da Fazenda, da Casa Civil e do Ministério do Planejamento.

Segundo interlocutores, os bancos públicos justificaram à Fazenda que deixariam de ter rentabilidade com o novo teto e por isso teriam que dar explicações ao Banco Central (BC). A Caixa cobra 1,80% ao mês no consignado para beneficiários do INSS, e o BB, 1,84%.

Outra justificativa é que se os bancos públicos mantivessem as concessões poderiam atrair uma demanda excessiva e afetar a disponibilidade de recursos, sobretudo na Caixa.

O banco lembrou que no fim do ano passado precisou paralisar outras linhas de crédito devido a alta procura pelo consignado pelos beneficiários do Auxílio Brasil, hoje, Bolsa Família. A medida foi encomendada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que disputava a reeleição.

Em nota, a Caixa alegou que a linha foi suspensa para reavaliação:

A Caixa informa que suspendeu a oferta do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para avaliação.

Já o BB alegou a necessidade de realização de estudos de viabilidade técnica:

O Banco do Brasil informa que realiza estudos de viabilidade técnica sobre as novas condições de operações de crédito aprovadas sobre o consignado no convênio com o INSS. Tão logo haja novidades sobre a retomada das contratações no âmbito do convênio informaremos.

