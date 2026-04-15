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Caixa e BB liberam abono salarial para nascidos em março e abril

Calendário de pagamento segue mês de nascimento

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Caixa e BB liberam abono salarial para nascidos em março e abrilCaixa e BB liberam abono salarial para nascidos em março e abril - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Os trabalhadores nascidos em março e em abril que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta quarta-feira (15) o abono salarial. Neste terceiro lote, serão liberados R$ 5,4 bilhões para cerca de 4,2 milhões de beneficiários.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. 

O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

Do total de contemplados em fevereiro:

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Tem direito ao benefício o trabalhador que:

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. 

Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

PIS
A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:

Quem não tem conta pode sacar:

Pasep
O Banco do Brasil faz o pagamento por:

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:

A expectativa é que, este ano, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.

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