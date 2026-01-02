Sex, 02 de Janeiro

RIO DE JANEIRO

Caixa Econômica informa que uma das apostas vencedoras da Mega da Virada foi feita em capital do Rio

Sorteio histórico, com prêmio superior a R$ 1 bilhão, foi realizado nesta quinta-feira

Mega da Virada Mega da Virada - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Rio de Janeiro ganhou um novo milionário após o sorteio histórico da Mega da Virada, realizado nesta quinta-feira. Segundo a Caixa Econômica, uma aposta online, feita na capital fluminense, garantiu a bolada de R$ 181 milhões do valor total do prêmio de R$ 1.091.357.286,52.

A aposta vencedora, que veio do Rio, havia escolhido 10 números, o que aumenta as chances de ganhar. Além desta, outras duas apostas vencedoras foram feitas por meio de canais eletrônicos nas cidades de Belo Horizonte (MG) e São Paulo.

Três outras apostas, realizadas em casas lotéricas, também garantiram seus milhões nas cidades de João Pessoa, na Paraíba; Franco da Rocha, em São Paulo, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ao total, o prêmio foi dividido entre seis apostas.

