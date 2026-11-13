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Financiamento Imobiliário Caixa estuda reajuste dos juros no financiamento imobiliário, diz Inês Magalhães Executivo do banco afirma que manter as taxas atuais exigiria uma redução drástica no volume de empréstimos

A Caixa Econômica Federal pode elevar os juros do crédito imobiliário, movimento semelhante ao feito pelos bancos privados, sinalizou a vice-presidente de Habitação do banco, Inês Magalhães, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13).

"Estudamos sim a questão do reajuste da taxa de juros, dependendo muito do volume de recursos que vamos disponibilizar no período", disse ela.

A executiva ressaltou que a Caixa ainda está em processo de definir o orçamento de 2027. Por isso, a taxa de juros vai depender do volume de crédito a ser disponibilizado.

O banco até tem a opção de não elevar os juros, mas aí teria que reduzir os volumes emprestados de "maneira drástica", disse o vice-presidente financeiro, Marcos Brasiliano. "Nós buscamos o ponto ótimo, com o maior volume possível, mas calibrando na taxa "

Com a greve dos funcionários da Caixa, Inês conta que houve um represamento de operações de financiamento imobiliário. Mas isso está sendo normalizado.

No financiamento imobiliário, carro chefe do crédito na Caixa, o presidente do banco, Carlos Vieira, disse que os recursos liberados são muito expressivos. Em 2023, foram liberados R$ 180 bilhões e no ano seguinte mais R$ 223 bilhões. Em 2025, foram R$ 249 bilhões. "Esse ano de 2026 deve fechar um pouco acima disso "

"Pela primeira vez o País teve redução efetiva do déficit habitacional", disse Vieira. A carteira de financiamento imobiliário fechou o trimestre em R$ 1,043 trilhão, crescimento anual de 15,5%.

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