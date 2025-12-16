A- A+

AVALIAÇÃO Caixa faz papel social com performance financeira de banco listado em Bolsa, diz Carlos Vieira Ele discursou no encontro nacional de gestores da Caixa, um evento anual do banco, na capital federal

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse nesta terça-feira, 16 que o banco público atua com papel social, mas com performance financeira "compatível e, às vezes, superior" à dos pares listados em Bolsa. Ele discursou no encontro nacional de gestores da Caixa, um evento anual do banco, na capital federal.

"A Caixa vive, hoje, um acelerado processo de modernização e reposicionamento estratégico, sem jamais perder sua essência de banco social", disse Vieira. "Estamos demonstrando na prática que um banco 100% público pode, e possui, a maior carteira e crédito do Sistema Financeiro Nacional, com quase R$ 1,4 trilhão concedidos em crédito."

Vieira aproveitou para elogiar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chamou de "progressista", e colocou o banco à disposição para fazer o País ter inclusão social, crescimento econômico, distribuição de renda justa e desenvolvimento social sustentável. Ele ainda elogiou programas como o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), Bolsa Família e Pé-de-Meia

Segundo o presidente da Caixa, o banco público foi "quase sucateado" nos anos anteriores, com um direcionamento "confuso e, por vezes, quase assediador." Agora, Vieira disse que a Caixa tem sido reconhecida com diversos prêmios e deve receber mais um, em Wall Street, como o banco que realizou a melhor captação internacional a América Latina em 2025.





