Pagamento Caixa inicia pagamento da parcela de agosto do Pé-de-Meia nesta segunda (25) Mais de 3,4 milhões de estudantes recebem incentivos do programa em contas Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (25) o pagamento da parcela de agosto do Programa Pé-de-Meia, do Governo Federal. Serão beneficiados cerca de 3,4 milhões de estudantes com o Incentivo Frequência, creditado em contas poupança Caixa Tem abertas automaticamente em nome dos alunos.

Além disso, também será liberado o Incentivo Conclusão para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que concluíram o Ensino Médio no primeiro semestre de 2025. O valor ficará disponível após a confirmação da aprovação pelo Ministério da Educação (MEC).

Os pagamentos acontecem de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante:

Janeiro e Fevereiro: 25/08

Março e Abril: 26/08

Maio e Junho: 27/08

Julho e Agosto: 28/08

Setembro e Outubro: 29/08

Novembro e Dezembro: 01/09

