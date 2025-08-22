Caixa inicia pagamento da parcela de agosto do Pé-de-Meia nesta segunda (25)
Mais de 3,4 milhões de estudantes recebem incentivos do programa em contas Caixa Tem
A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (25) o pagamento da parcela de agosto do Programa Pé-de-Meia, do Governo Federal. Serão beneficiados cerca de 3,4 milhões de estudantes com o Incentivo Frequência, creditado em contas poupança Caixa Tem abertas automaticamente em nome dos alunos.
Além disso, também será liberado o Incentivo Conclusão para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que concluíram o Ensino Médio no primeiro semestre de 2025. O valor ficará disponível após a confirmação da aprovação pelo Ministério da Educação (MEC).
Os pagamentos acontecem de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante:
Janeiro e Fevereiro: 25/08
Março e Abril: 26/08
Maio e Junho: 27/08
Julho e Agosto: 28/08
Setembro e Outubro: 29/08
Novembro e Dezembro: 01/09