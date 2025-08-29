A- A+

Edital Caixa lança edital para desenvolver tecnologia de BaaS Banco prevê disponibilizar serviço no mercado até o primeiro semestre de 2026

A Caixa Econômica Federal lançou um edital para estruturar uma tecnologia de BaaS (banking as a service, na sigla em inglês), que permitirá a parceiros comerciais oferecer serviços como abertura de conta digital, cartão de crédito, empréstimos e transações financeiras utilizando a infraestrutura do banco. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo.

De acordo com o jornal, o edital prevê a contratação de uma empresa responsável por construir e operar a infraestrutura de BaaS da Caixa, conectando o banco aos parceiros quando o serviço estiver disponível. A previsão é de que o lançamento ocorra até o final do primeiro semestre de 2026.

O modelo de BaaS possibilita que instituições não financeiras, como empresas do varejo, ofertem serviços bancários a partir da estrutura de bancos parceiros autorizados pelo Banco Central. Casos como MagaluPay e iFood Conta já utilizam esse formato, no qual o cliente acessa os serviços pela interface da empresa parceira, mas as operações são processadas pela instituição bancária.

Segundo o edital, os ofertantes devem comprovar experiência na área, atendendo a critérios como possuir ao menos 6 milhões de clientes finais ativos e R$ 170 bilhões em transações realizadas, 350 milhões de operações ou R$ 3 bilhões em crédito concedido.

Em julho, em entrevista à Folha de S.Paulo, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que o banco se tornaria "a maior fintech do Brasil".



