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Logo Caixa lança nova marca após 30 anos de olho no público jovem A previsão da estatal é concluir o processo até 2030

A Caixa lançou nesta segunda-feira um novo logotipo após 30 anos sem mudanças na marca. Segundo a instituição, a "nova identidade traduz um banco mais digital, integrado e centrado no cliente."

A mudança preserva elementos tradicionais como o nome Caixa, o X e as cores azul e laranja, mas altera o desenho do logotipo e a apresentação visual do banco.

Antiga logo da Caixa Econômica Federal | Foto: Caixa Econômica Federal/Divulgação

O nome Caixa passa a ter letras com a mesma altura, combinando caracteres maiúsculos e minúsculos. O X, símbolo que ganhou destaque na identidade visual do banco em 1997, foi redesenhado, mas continua como elemento central da marca.

As cores azul e laranja ganharam tonalidades mais vibrantes. A mudança, antecipada pelo jornal Valor, também mira o público jovem.

A nova identidade foi aplicada em 11 agências distribuídas em cinco regiões do país. Entre elas está a unidade do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, que será reaberta ao público em 11 de novembro.

A atualização visual será implementada gradualmente nas demais unidades. A previsão da Caixa é concluir o processo até 2030.

Novo App Caixa

O aplicativo de celular da Caixa também vai mudar e passará a reunir, em um único ambiente, todos os produtos e serviços atualmente distribuídos entre os diversos aplicativos do banco.

Uma das mudanças no aplicativo e a abertura de conta 100% digital, a Conta On!, para jovens de 8 a 17 anos.

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