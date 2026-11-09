Caixa lança nova marca após 30 anos de olho no público jovem
A previsão da estatal é concluir o processo até 2030
A Caixa lançou nesta segunda-feira um novo logotipo após 30 anos sem mudanças na marca. Segundo a instituição, a "nova identidade traduz um banco mais digital, integrado e centrado no cliente."
A mudança preserva elementos tradicionais como o nome Caixa, o X e as cores azul e laranja, mas altera o desenho do logotipo e a apresentação visual do banco.
O nome Caixa passa a ter letras com a mesma altura, combinando caracteres maiúsculos e minúsculos. O X, símbolo que ganhou destaque na identidade visual do banco em 1997, foi redesenhado, mas continua como elemento central da marca.
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As cores azul e laranja ganharam tonalidades mais vibrantes. A mudança, antecipada pelo jornal Valor, também mira o público jovem.
A nova identidade foi aplicada em 11 agências distribuídas em cinco regiões do país. Entre elas está a unidade do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, que será reaberta ao público em 11 de novembro.
A atualização visual será implementada gradualmente nas demais unidades. A previsão da Caixa é concluir o processo até 2030.
Uma das mudanças no aplicativo e a abertura de conta 100% digital, a Conta On!, para jovens de 8 a 17 anos.