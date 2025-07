A- A+

Crédito Caixa lança novidades da modalidade de empréstimo com garantia de imóvel Crédito de livre destinação pode ser solicitado por clientes com imóvel quitado ou financiado, inclusive com contratos ativos no banco

A Caixa Econômica Federal iniciou a contratação de uma nova versão da linha de crédito para pessoas físicas com garantia de imóvel. A modalidade, agora denominada Empréstimo com Garantia de Imóvel CAIXA, é destinada a clientes que buscam crédito de livre destinação, com taxas de juros a partir de 1,32% ao mês. O valor concedido pode chegar a até 60% do valor de avaliação do imóvel.

São aceitos imóveis urbanos, residenciais, comerciais ou misto, que estejam quitados ou ainda financiados pela CAIXA Com as mudanças trazidas pela Lei nº 14.711/2023, que instituiu o marco legal das garantias, passou a ser permitido que um mesmo imóvel possa servir de garantia para mais de um contrato de crédito.

Entre as novidades está a possibilidade de clientes com financiamento habitacional ativo utilizarem o mesmo imóvel como garantia para contratar uma nova operação. Na chamada Alienação Estendida, o contrato original é mantido e é realizada uma nova contratação com a mesma garantia. O novo crédito será concedido com base no valor ainda disponível do imóvel e na capacidade de pagamento do cliente.

O prazo de pagamento da operação pode ser de até 240 meses nas contratações convencionais, ou até 360 meses no caso de alienação estendida, respeitado o prazo restante do contrato original de financiamento.

A solicitação e simulação do empréstimo podem ser feitas tanto nas agências físicas quanto nas agências digitais da CAIXA.

Home Equity

O Home Equity é uma linha de crédito com garantia de imóvel e sem destinação específica. Destina-se a proprietários que buscam valores mais altos e prazos mais longos, com parcelas menores em comparação às linhas comerciais tradicionais. O imóvel dado como garantia permanece alienado fiduciariamente, mas pode continuar sendo utilizado normalmente.

Atualmente, a CAIXA possui cerca de R$ 6,7 bilhões em contratos ativos nessa modalidade, com aproximadamente 54 mil contratos e participação de 25% no mercado (posição de maio de 2025).



Veja também