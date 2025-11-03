A- A+

habitação Caixa lança plataforma em parceria com a USP para avaliação de projetos habitacionais Foco inicial será em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, já que padronização das construções permite avaliar onde emissões de carbono podem ser reduzidas

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira o lançamento de uma nova plataforma voltada exclusivamente para projetos imobiliários de baixo carbono, desenvolvida em parceria com a Universidade de São Paulo (USP). Batizada de Benchmark Interativo para Projetos de Baixo Carbono (BIPC), a ferramenta permitirá mensurar as emissões de CO geradas em empreendimentos habitacionais financiados pelo banco.

O sistema também possibilitará consultar o impacto dos projetos por tipologia construtiva, número de pavimentos, elementos estruturais (como vigas e pilares) e materiais utilizados (como o concreto), ajudando a identificar pontos de melhoria e alternativas mais sustentáveis.

Num primeiro momento, o foco do BIPC será em empreendimentos vinculados ao Minha Casa, Minha Vida, devido à padronização das obras, o que facilita o acompanhamento e o alcance da meta de reduzir emissões na construção civil.

— A construção civil é um setor relevante da economia, que corresponde a 10% do PIB nacional e de 20% a 25% de todo o emprego gerado no país. Hoje é o dia do lançamento de um grande momento para nós também, que é a entrada da Caixa financiando as melhorias habitacionais. Nós iremos democratizar o acesso à mensuração do impacto ambiental — disse o presidente da Caixa, Carlos Vieira.

O banco também apresentou novas metas de sustentabilidade e governança, entre elas ampliar em 50% o valor da carteira de crédito verde até 2030, chegando a R$ 1,25 trilhão. A prioridade será dada a projetos com impactos positivos para o meio ambiente e a sociedade. Outro compromisso é aumentar para 36% a participação de mulheres em cargos de liderança até 2030. Atualmente, no entanto, o estatuto da empresa já determina que ao menos um terço das posições de chefia sejam ocupadas por mulheres.

A Caixa ainda se comprometeu a zerar suas emissões líquidas de carbono até 2050, incluindo tanto as emissões diretas quanto as indiretas, provenientes de empreendimentos financiados. No mesmo prazo, pretende implantar um modelo de economia circular, reduzindo a destinação de resíduos a aterros sanitários e eliminando o envio de resíduos para incineração.

O vice-presidente de Sustentabilidade da Caixa, Jean Rodrigues Benevides, destacou que os compromissos foram anunciados às vésperas da COP30, em Belém (PA), justamente para reforçar o avanço das iniciativas durante o evento.

— A gente tem a oportunidade de pensar soluções baseadas na natureza e inovações para reduzir as emissões. Com isso, a gente desenvolve inovações na indústria, novos processos construtivos e avançar tecnologicamente em diversas frentes aqui no Brasil. É com esse espírito que a gente vem construindo caminhos, soluções e ferramentas que mostrem que a Caixa está junto com o setor, junto com a universidade, para a gente criar esses meios.

