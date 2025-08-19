Caixa lança seguro para proteger CLTs que contrataram consignado em demissões sem justa causa
O seguro é exclusivo para quem contrata o Crédito do Trabalhador
A Caixa Vida e Previdência, empresa da holding Caixa Seguridade, está lançando o Seguro Dívida Zero Proteção Desemprego, criado para oferecer apoio financeiro a trabalhadores demitidos sem justa causa. O seguro é exclusivo para quem contrata o Crédito do Trabalhador (o consignado privado para celetistas) na Caixa.
Em caso de desemprego, o cliente pode receber uma ajuda financeira que cobre até três parcelas do crédito contratado, com valores que variam conforme o tempo de vínculo com o empregador.
Quanto maior o tempo de trabalho com carteira assinada (CLT), maior o número de parcelas cobertas:
* de 12 a 23 meses: 1 parcela;
* de 24 a 35 meses: 2 parcelas;
* a partir de 36 meses: 3 parcelas.
Além disso, o produto também protege em situações como falecimento ou invalidez permanente em caso de acidente. Nesses casos, o seguro pode quitar ou amortizar o saldo restante da dívida.
O seguro conta ainda com benefícios extras, como assistência para recolocação profissional, com apoio psicológico e revisão de currículo, além de sorteios mensais de R$ 20 mil, durante 24 meses.