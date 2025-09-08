Seg, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FINANCIAMENTO HABITACIONAL

Caixa lança seguro que quita até 6 parcelas do financiamento habitacional em caso de desemprego

O lançamento pode ser contratado por quem já tem um financiamento habitacional ativo na Caixa ou no momento da assinatura de um novo contrato

Reportar Erro
Caixa lança seguro que quita até 6 parcelas do financiamento habitacional em caso de desemprego.Caixa lança seguro que quita até 6 parcelas do financiamento habitacional em caso de desemprego. - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Vida e Previdência, empresa da holding Caixa Seguridade, anunciou um novo seguro relacionado às parcelas do crédito imobiliário. O produto prevê o pagamento de até seis parcelas do financiamento habitacional em casos de perda do emprego, para trabalhadores celetistas, ou de incapacidade temporária, para autônomos.

O lançamento pode ser contratado por quem já tem um financiamento habitacional ativo na Caixa ou no momento da assinatura de um novo contrato. A indenização mensal pode chegar a até R$ 5 mil por parcela, limitada a seis mensalidades do contrato habitacional. Os capitais segurados variam entre R$ 20 mil e R$ 2 milhões, de acordo com o plano escolhido.

Respeitando as carências e condições gerais do produto, os celetistas poderão acionar a cobertura em caso de desemprego involuntário, desde que haja ao menos 12 meses de vínculo com o mesmo empregador. Já os autônomos, em situações de incapacidade física temporária causada por acidente ou doença, com carência de seis meses e franquia de 30 dias.

Leia também

• Secom: Cúpula do Brics discutiu enfrentamento a medidas unilaterais no comércio internacional

• Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras

• Caixa lança edital para desenvolver tecnologia de BaaS

Além da proteção da renda, o seguro cobre indenização em caso de morte acidental e outros serviços de assistência, como apoio jurídico para inventário, personal organizer e assistência funeral.

"Acreditamos que realizar o sonho da casa própria deve vir acompanhado da certeza de que, mesmo diante de imprevistos, haverá suporte para manter a estabilidade financeira", afirmou o CEO da Caixa Seguridade, Felipe Montenegro Mattos, em nota. "Esse é um produto inovador, inclusivo e acessível, que amplia a proteção aos clientes que contratam financiamento imobiliário e reforça o compromisso da Caixa Seguridade em atender às necessidades reais dos brasileiros", completou.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter