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ECONOMIA

Caixa libera abono salarial para nascidos em fevereiro

Calendário de pagamento segue mês de nascimento

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Abono salarial começa a ser pago nesta segundaAbono salarial começa a ser pago nesta segunda - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Os trabalhadores nascidos em fevereiro que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta segunda-feira (16) o abono salarial. Neste segundo lote, serão liberados R$ 2,5 bilhões para cerca de 2 milhões de beneficiários.

Os trabalhadores de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, municípios mineiros afetados por fortes enchentes no mês passado, receberão o abono salarial de forma antecipada. Cerca de 93 mil beneficiários nascidos de março a dezembro também recebem nesta segunda totalizando R$ 118 milhões.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

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Quem recebe neste lote
Do total de contemplados em fevereiro:

Quem tem direito ao abono salarial
Tem direito ao benefício o trabalhador que:

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como o pagamento é feito
Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS)

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:

Quem não possui conta pode sacar:

Para servidores públicos (Pasep)

O Banco do Brasil faz o pagamento por:

Como consultar
Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:

A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.

Arte/EBCArte/EBC

 

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