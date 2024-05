Caixa libera FGTS Calamidade para mais quatro cidades gaúchas; saiba como sacar

A- A+

O governo anunciou nesta terça-feira, 14, que trabalhadores de mais seis municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes terão direito a sacar o FGTS Calamidade, podendo retirar até R$ 6.220 por conta vinculada administrada pela Caixa Econômica Federal.

Agora, Arroio do Meio, Harmonia, Lajeado e São Leopoldo entraram na lista de municípios em que os moradores vão poder retirar o benefício. Ao todo, os moradores de 42 municípios gaúchos são elegíveis para retirada do FGTS Calamidade. A lista completa pode ser encontrada mais abaixo.

Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, que já haviam sofrido com enchentes em 2023 - e também já estavam incluídos numa lista da liberação do FGTS Calamidade por conta das tragédias anteriores - tiveram o prazo de retirada do benefício estendido para 3 de agosto, por conta das novas enchentes.

Qualquer trabalhador das áreas afetadas pela catástrofe pode fazer o resgate, desde que não tenha feito outro saque do tipo nos últimos 12 meses. O cadastro dos elegíveis é feito pela Defesa Civil dos municípios.

Veja também

Argentina Argentina registra 8,8% de inflação em abril, o 4º mês consecutivo de desaceleração