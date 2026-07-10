A- A+

Benefício Social Caixa libera nova rodada do Gás do Povo nesta sexta (10); famílias já podem consultar benefício Voucher garante recarga gratuita de botijão para inscritos no CadÚnico que atendem aos critérios do programa

A Caixa Econômica Federal disponibiliza, nesta sexta-feira (10), uma nova rodada de vouchers do programa Gás do Povo, iniciativa voltada à concessão gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda. Os beneficiários podem consultar a liberação do auxílio pelos canais oficiais e utilizar o vale em revendas credenciadas.

O programa atende famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e cadastro atualizado nos últimos 24 meses. Beneficiários do Bolsa Família também integram o público prioritário da iniciativa.

Diferentemente do antigo Auxílio Gás, o programa funciona por meio de um voucher eletrônico, que pode ser trocado diretamente por uma recarga de botijão de 13 quilos nas distribuidoras participantes.

Para retirar o benefício, o responsável familiar deve comparecer a uma revenda credenciada apresentando o cartão do Bolsa Família com chip, um cartão de débito da Caixa vinculado ao programa ou informar o CPF e o código de validação enviado ao telefone cadastrado.

A quantidade de recargas varia conforme o número de integrantes da família. Núcleos familiares com dois ou três membros têm direito a até quatro recargas por ano. Já famílias compostas por quatro ou mais pessoas podem receber até seis botijões anuais.

Os vales possuem prazo de utilização. Para famílias com dois ou três integrantes, o voucher permanece válido por até três meses. Nos casos de famílias maiores, o prazo é de dois meses. Caso o benefício não seja utilizado dentro desse período, ele é cancelado e não pode ser acumulado para os ciclos seguintes.

Consulta

A verificação da disponibilidade do benefício pode ser feita pelo aplicativo Meu Social – Gás do Povo, pelo Portal Cidadão da Caixa ou por meio da Central de Atendimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, pelo telefone 121. Os canais também informam quais são as revendas habilitadas para realizar a entrega dos botijões.

Para participar do programa, além de atender aos critérios de renda, o responsável familiar precisa manter o CPF regular e o Cadastro Único atualizado. A atualização das informações é considerada um dos principais requisitos para permanência no programa.

Veja também