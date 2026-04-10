Caixa libera vale-recarga do programa Gás do Povo a 206 mil famílias
Beneficiário pode reabastecer botijão nas revendedoras credenciadas
Cerca de 206 mil famílias em todo o país passam a ter acesso ao vale-recarga do programa Gás do Povo. Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar umas das mais de 20 mil revendedoras em todo o país, que aderiram voluntariamente ao programa e realizar a validação eletrônica na azulzinha (maquininha de cartões) de uma das seguintes formas:
- Aplicativo Meu Social – Gás do Povo;
- Cartão do Bolsa Família (com chip);
- Cartão de débito da Caixa.
Informar o CPF do Responsável Familiar na maquininha da revenda e receber código por SMS.
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Expansão nacional
Em março, o programa passou a atender quase 15 milhões de famílias em todos os municípios do Brasil. Com a ampliação, o programa triplicou o número de beneficiários e se consolida como uma das maiores iniciativas de acesso ao cozimento limpo no mundo.
A política substituiu o modelo anterior de repasse em dinheiro pela entrega direta do gás, com o objetivo de aumentar a efetividade e garantir o acesso ao insumo essencial para o preparo de alimentos.
A meta do governo é viabilizar cerca de 65 milhões de recargas por ano.
Perfil beneficiado
A maior parte dos lares atendidos é chefiada por mulheres. Segundo dados do programa, 92% dos beneficiários, cerca de 8,7 milhões de famílias, têm mulheres como responsáveis familiares.
O dado reforça o foco da política em populações mais vulneráveis e no apoio à segurança alimentar.
Ampliação
O Gás do Povo foi implementado de forma gradual. A primeira fase, em novembro de 2025, atendeu 1 milhão de famílias em dez capitais. Em janeiro, o alcance foi ampliado para 17 capitais e, posteriormente, para todas as capitais do país.
Na etapa seguinte, o programa incorporou automaticamente as 4,5 milhões de famílias que recebiam o Auxílio Gás. Em março, o benefício alcança todo o território nacional, com aumento significativo no número de revendas credenciadas.
Combate à pobreza energética
O programa busca enfrentar a chamada pobreza energética, garantindo acesso a uma fonte de energia mais limpa e segura.
Sem o benefício, muitas famílias recorrem a alternativas como lenha e carvão, que aumentam riscos à saúde e de acidentes domésticos.
Transformado recentemente em lei federal, o Gás do Povo passa a integrar uma estratégia mais ampla de acesso ao cozimento limpo, com mecanismos de financiamento, monitoramento e governança.
A iniciativa também pretende estimular economias locais e ampliar o acesso a serviços essenciais em todo o país.
Para receber o benefício, a família precisa:
- Ser beneficiária do Bolsa Família;
- Ter ao menos duas pessoas no núcleo familiar;
- Ter renda per capita de até meio salário-mínimo;
- Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;
- Ter o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Responsável Familiar regular, sem pendências.
Onde consultar o benefício
- Aplicativo Meu Social – Gás do Povo, disponível para os celulares dos sistemas Android;
- Página oficial do Gás do Povo no site do MDS;
- Portal Cidadão Caixa;
- Caixa Cidadão: 0800-726-0207.
Canais para tirar dúvidas
Disque Social 121 (MDS);
FalaBR, do Governo Federal;
SAC Caixa: 0800-726-0101.