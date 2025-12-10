A- A+

crédito imobiliário Caixa muda regras e volta a permitir mais de um financiamento imobiliário com recursos da poupança Quem já possui financiamento habitacional vai poder solicitar novo crédito

A Caixa Econômica Federal voltou a permitir, a partir desta terça, a contratação de mais de um financiamento imobiliário usando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A opção estava suspensa desde novembro de 2024.

Segundo o banco estatal, a medida foi tomada para “atender à demanda do mercado e ampliar as oportunidades para famílias e investidores”.

Com isso, quem já possui um financiamento habitacional ativo na Caixa, incluindo cônjuges, independentemente do regime de casamento, pode solicitar um novo crédito imobiliário pelo SBPE.

As operações feitas com recursos do SBPE incluem vantagens, como:

Atualização do saldo devedor pela TR;

Taxas de juros a partir de 10,99% ao ano;

Prazo de pagamento de até 420 meses.

“A liberação do compulsório da poupança contribui para ampliar a liquidez do sistema financeiro, oferecendo suporte às operações de crédito imobiliário em um cenário de maior demanda. Essa medida fortalece a capacidade das instituições de manter o ritmo de concessões, mesmo diante da redução dos saldos de poupança, garantindo estabilidade e continuidade no atendimento ao mercado", explica o presidente da Caixa, Carlos Vieira.

A Caixa e o governo têm adotado medidas para expandir o acesso ao crédito imobiliário, como a elevação do teto de empréstimo do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.

Além disso, a Caixa voltou a financiar até 80% do valor do imóvel na modalidade SAC e até 70% na modalidade Price, reduzindo a necessidade de entrada e ampliando a capacidade de compra.

