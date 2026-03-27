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Guerra no Oriente Médio Caixa-preta para o Estado, refúgio para investidores: uso das criptomoedas no Irã 10 milhões de dólares (R$ 52,8 milhões) deixaram plataformas iranianas entre 28 de fevereiro e 2 de março

Desde o início do conflito no Oriente Médio, fluxos transferidos de criptomoedas foram distribuídos saindo do Irã. Segundo especialistas, esses ativos estão sendo usados para evitar as avaliações impostas à Guarda Revolucionária e também como proteção contra a inflação para a população.

A AFP analisou como e com quais objetivos as criptomoedas vêm sendo utilizadas recentemente no país.

- Milhões de dólares -

Em um movimento de amplitude incomum, criptomoedas avaliadas em mais de 10 milhões de dólares (R$ 52,8 milhões) deixaram plataformas iranianas entre 28 de fevereiro, início dos bombardeios israelenses e americanos, e 2 de março, segunda análise da empresa Chainalysis.

Até 5 de março, cerca de um terço desses fundos foram transferidos para plataformas estrangeiras.

Embora parte desse movimento seja explícita pelo pânico de cidadãos que tentam proteger suas economias, o volume indica “a implicação de agentes do regime”, afirmou à AFP Kaitlin Martin, da Chainalysis.

Esses agentes têm novas avaliações ou ciberataques que podem privar seus ativos.

Não seria a primeira vez: em junho de 2025, durante um confronto com Israel, hackers ligados ao Estado israelense desviaram o equivalente a 90 milhões de dólares (R$ 475,1 milhões) da principal plataforma iraniana de criptomoedas, Nobitex, segundo a empresa TRM Labs.

- Inbl do governo -

De acordo com a Chainalysis, muitas carteiras digitais utilizadas nesse pico de atividade estão diretamente ligadas à Guarda Revolucionária, o braço ideológico militar do poder iraniano.

Além disso, foram observados fluxos de transações mesmo com restrições oficiais ao acesso à internet, o que indica que “alguns mantêm acesso a seus ativos em criptomoedas”, segundo a empresa Elliptic.

A influência do governo é significativa: no ano passado, carteiras ligadas à Guarda Revolucionária receberam mais de 3 bilhões de dólares (R$ 15,8 bilhões) em criptoativos, mais da metade dos fluxos do país, uma proporção em crescimento, segundo a Chainalysis.

- Finanças nas sombras -

Para o Irã, extremamente isolado do sistema financeiro tradicional devido às avaliações internacionais, os criptoativos funcionam como um canal alternativo. Eles permitem, por exemplo, vender petróleo sob embargo ou financiar discretamente grupos armados aliados, como os rebeldes huthis no Iêmen, segundo autoridades americanas.

Segundo o Financial Times, o país também propôs receber pagamentos em criptomoedas pela venda de mísseis balísticos, drones e outros sistemas militares.

Essas ações específicas são verdadeiras “finanças nas sombras”, afirmou à AFP Craig Timm, da associação de combate à lavagem de dinheiro Acams.

As criptomoedas são mais difíceis de rastrear, devido a lacunas na regulamentação internacional, e também mais rápidas e baratas de transferência do que as operações bancárias tradicionais.

- Proteção contra a inflação -

A Guarda Revolucionária e o banco central iraniano priorizam as chamadas “stablecoins”, cujo valor está atrelado ao dólar e, portanto, menos volátil.

Já uma população investe principalmente em bitcoin, que pode ser retirada das plataformas e armazenada em carteiras pessoais, fora do alcance do governo.

Em um país onde a inflação já se aproximava de 50% antes da guerra, as criptomoedas funcionam como uma “salva-vidas” diante da desvalorização da moeda local, afirmou Kaitlin Martin.

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