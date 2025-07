Caixa reajusta preços da Mega-sena e de outras apostas; veja novos valores

A- A+

A Caixa Econômica Federal anunciou que vai reajustar o valor cobrado pelas apostas a partir da próxima semana.

Quem quiser apostar nas modalidades Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Loteca ou Super Sete terá que pagar mais caro, assim como aqueles que apostam na Mega-Sena, que terá preço reajustado de R$ 5 para R$ 6.

Segundo o banco, a "atualização" dos preços tem como objetivo "manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros".

Os novos valores entram em vigor a partir da abertura para novas apostas às 21h do dia 09/07 nos casos da Dupla Sena, da Quina, da Lotofácil e da Loteca.

A partir desse mesmo horário, no dia seguinte, as apostas para a Mega-sena terão reajuste. Já no caso da Super Sete, o reajuste entrará em vigor a partir das 21h do dia 30 deste mês. Confira a tabela abaixo:

A Caixa destaca que os valores arrecadados com as apostas "contribuem diretamente com áreas fundamentais para o desenvolvimento do país".

"Quase metade de toda a arrecadação é destinada a repasses sociais, conforme determina a legislação vigente, beneficiando setores como: Educação, Esporte, Cultura, Segurança Pública e Seguridade Social", explica o banco.

