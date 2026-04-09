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FGTS Caixa rebate ministro e diz que reteve FGTS por decisão do conselho curador do Fundo Ministro Luiz Marinho afirmou que banco deixou de repassar a trabalhadores R$ 7 bilhões, que devem ser liberados agora

A Caixa Econômica Federal diz que não realizou a liberação de parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de quem optou pelo saque-aniversário e foi demitido sem justa causa entre 2020 e 2025 por cumprir obrigações legais.

Ao Globo, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o governo vai liberar R$ 7 bilhões a cerca de 10 milhões de trabalhadores. O montante teria sido, segundo o ministro, indevidamente retido pela Caixa quando da edição de duas medidas provisórias do governo que liberaram o saque do FGTS para esse público, em 2025.

Em nota enviada à reportagem, a Caixa diz que "na qualidade de Agente Operador do FGTS, observa estritamente a legislação vigente e segue as determinações do Conselho Curador do FGTS".

"O regramento aplicável aos valores bloqueados em garantia decorrentes das operações vinculadas ao Saque Aniversário do FGTS é definido pelo Conselho Curador do FGTS, de acordo com a Lei nº 8.036/1990", diz o documento.

Pessoas familiarizadas com o assunto dizem que a liberação, porém, será relativamente simples e dependeria apenas deliberação do conselho curador do Fundo.

O governo Lula editou as medidas provisórias em fevereiro e dezembro do ano passado, prevendo a liberação do saque do saldo do FGTS àqueles que tivessem sido demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025 e fossem optantes da modalidade do saque-aniversário. O texto previa a retenção nas contas do FGTS apenas dos valores dados como garantia pelos trabalhadores a empréstimos atrelados ao saque-aniversário.

De acordo com cálculos do Minisitério do Trabalho, foram liberados com as medidas provisórias cerca de R$ 20 bilhões do FGTS.

— Constatamos que tem um volume de recursos que a Caixa deixou na conta do trabalhador para que ele tomasse novos (empréstimos). A medida provisória

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