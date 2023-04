A- A+

A presidente da Caixa, Rita Serrano, firmou convênio de incentivo à micro e pequenas empresas, com redução de até 33% nos juros. O anúncio ocorreu nesta terça-feira, em evento promovido pela Frente Parlamentar de Empreendedorismo (FPE).

O acordo foi firmado com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e deve atingir 2,1 milhões de empresas, segundo o banco.

— A Caixa está voltando a atuar fortemente nos programas do governo, no Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Toda a função da Caixa no gerenciamento de programas sociais está retornando e, junto com isso, o olhar para o desenvolvimento do país, voltado para o setor produtivo. Precisamos de crédito para produzir — cita.

Para as mais de 2 milhões de empresas, as linhas de capital de giro ficam disponíveis para contratação com taxas a partir de 1,21% a.m. Já os investimentos para compra de máquinas e equipamentos podem ser contratados com taxas a partir de 1,34% a.m.

Na linha de crédito que dispensa apresentação de garantia pelo tomador, as taxas ficam a partir de 1,87% a.m. Essa linha é destinada para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte (faturamento até R$ 4,8 milhões/ano).

— Isso vai de encontro à missão da Caixa, no sentido que é um banco público que tem que investir no país para gerar emprego, renda, crescimento. Estamos cumprindo a nossa missão — disse a presidente da Caixa.

Outras vantagens, segundo o banco, incluem gratuidade na primeira anuidade dos cartões de crédito e convênio de cobrança bancária com redução de até 30%.

Veja também

Minha Casa Minha Vida Ajuda à classe média beneficiará economia, diz Alexandre Padilha