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Caixa Vida e Previdência Caixa Seguridade informa incidente cibernético na Caixa Vida e Previdência em 6/11 De acordo com as análises realizadas até o momento, houve exposição de nomes e CPFs e, em parte dos registros, de endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento

A Caixa Seguridade informou que sua investida Caixa Vida e Previdência (CVP) comunicou na quarta-feira, 11, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e a demais autoridades competentes, um incidente de segurança cibernética em seu ambiente tecnológico, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Segundo comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a CVP identificou na última sexta-feira, 6, que foi vítima de acesso não autorizado e de cópia de dados pessoais e cadastrais para fora do seu ambiente tecnológico. A empresa informou que, após identificar e bloquear os mecanismos usados no ataque, adotou medidas adicionais de proteção e iniciou uma investigação técnica com apoio de consultoria externa especializada em perícia forense.

A CVP também informou que está monitorando a internet para identificar eventual exposição dos dados.

De acordo com as análises realizadas até o momento, houve exposição de nomes e CPFs e, em parte dos registros, de endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento. A Caixa Seguridade disse que os dados atingem a base cadastral da CVP, que inclui clientes e ex-clientes, o que contempla a integralidade dos seus 7,6 milhões de clientes ativos.

Ainda conforme a apuração preliminar, não há indícios de comprometimento de dados financeiros ou de autenticação, como valores de apólices, saldos de previdência, dados bancários ou senhas.

A empresa afirmou que os titulares afetados com exposição de telefone celular e e-mail, além de grupos vulneráveis, estão sendo comunicados com recomendações de proteção diante do risco de fraude. A CVP abriu ainda um canal de comunicação por e-mail para receber dúvidas de clientes.

A Caixa Seguridade afirmou que vai manter o mercado informado sobre desdobramentos relevantes do caso.

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