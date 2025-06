A- A+

Economia Caixa Tem fora do ar? Aplicativo enfrenta instabilidade nesta terça, apontam usuários Nas últimas horas, as buscas relacionadas aos problemas da plataforma tiveram aumento

O aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, enfrenta instabilidades nesta terça-feira, de acordo com publicações de usuários nas redes sociais. Os principais problemas relatados são relacionados ao acesso e às transações bancárias via Pix.

Segundo a plataforma Downdetector, que monitora em tempo real as falhas em aplicativos, as notificações aumentaram de forma considerável a partir da manhã desta terça, por volta das 8h. Os problemas mais reportados são com o Pix (49% das reclamações), login no aplicativo móvel (46%) e até mesmo com acesso do saldo da conta (5%).



Nas últimas 4 horas, o Google Trends registrou mais de mil pesquisas com o termo "Caixa Tem fora do ar". "Caixa Tem com problemas hoje" e "Caixa tem não está fazendo pix" também tiveram "aumento repentino" nas buscas, de acordo com a ferramenta.

Nas redes sociais, usuários estão relatando os problemas mais recorrentes ao longo do dia. "Justamente hoje o caixa tem resolve dar erro e não abre. E quando abre não carrega, se carrega não faz pix", escreveu uma internauta no X. Cobrando a Caixa, outra pessoa publicou: "Meu dinheiro está preso porque o aplicativo não está funcionando".



Procurada pelo GLOBO, a Caixa não se posicionou sobre o assunto até o momento da publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Veja também