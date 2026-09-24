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greve Caixa vai ao TST contra greve nacional dos bancários Banco optou por dissídio coletivo depois de oferecer bônus de R$ 3 mil por empregado

A direção da Caixa Econômica Federal apresentou pedido de dissídio coletivo ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), nesta quinta-feira, após a greve geral dos trabalhadores completar 13 dias e fracasso nas tentativas de fechar um acordo.

Nessa quarta-feira (23), o banco conseguiu autorização judicial para abrir as agências, a fim de que os gerentes pudessem atender os clientes.

O processo do dissídio será relatado pelo ministro Maurício Godinho Delgado. Ainda não foi marcada a data do julgamento.

Em comunicado, o banco informou que "manteve amplo dialogo com as entidades representativas dos trabalhadores" e que buscou, sem êxito, melhorar a proposta, como pagamento de bônus de R$ 3 mil por empregado.

Contudo, integrantes do movimento sindical alegam que um dos pontos de impasse é o reajuste do plano de saúde, sobretudo, para funcionários em nível de gerência.

Apesar do apelo da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), entidade ligada à CUT, pelo fim da greve, as assembleias mantiveram a paralisação.

Já o reajuste salarial foi conduzido pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) com trabalhadores de todos os bancos.

A convenção coletiva definiu aumento salaria de pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mais ganho real de 0,6% , totalizando 4,60%. Os benefícios também serão reajustados pelo mesmo índice.

Funcionários do BB também fizeram greve, mas a paralisação foi pontual e já encerrou. Os trabalhadores seguiram a orientação do comando de greve.

Um dos avanços foi a antecipação do pagamento da Participação nos Lucros e Reultados (PLR).

A proposta da Caixa mantém inalteradas as regras da PLR.

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