4º TRIMESTRE Caixa vai crescer cerca de 50 ou 60 agências físicas, diz presidente do banco O presidente da Caixa Econômica Federal disse que a rede de agências do banco encolheu no quarto trimestre devido à diferença de velocidade entre fechamentos e aberturas

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou nesta quarta-feira, 26, que o banco deve aumentar a rede de agências, mas que redistribuirá a presença física ao longo dos próximos anos.

A rede do banco deve aumentar em cerca de 50 ou 60 agências físicas. Esse número será o resultado líquido das aberturas e do fechamento de unidades que não são mais justificadas.

O executivo disse que no passado, a Caixa tinha seis agências na Avenida Paulista, em São Paulo.

"Hoje, do ponto de vista do avanço tecnológico, não é racional que você tenha seis agências próximas com o nível de frequência que se tem hoje", disse ele, em entrevista coletiva sobre os resultados do banco em 2024.

Vieira disse que em um plano traçado em fevereiro do ano passado, a Caixa definiu que precisa ter uma agência a cada 100 mil habitantes no País. Esse é o norte para o redesenho da rede

Fechamento é mais rápido que a abertura

O presidente da Caixa Econômica Federal afirmou também que a rede de agências do banco encolheu no quarto trimestre devido à diferença de velocidade entre fechamentos e aberturas. "Esse processo de fechamento é mais rápido", disse.

Segundo Vieira, há uma série de aberturas previstas para os próximos meses.

"Temos um pipeline de abertura de agências. Nós criamos um modelo de agência, que é a agência digital, que parte do processo está indo, e tem as agências singulares, que têm um perfil de cliente mais qualificado, e tem todo um arranjo", afirmou ele.



