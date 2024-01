A- A+

A Caixa Econômica Federal vai realizar concursos para preencher mais de 4 mil vagas, incluindo cadastro reserva.



De nível médio, são 2 mil para o cargo de técnico bancário novo e 2 mil para técnico bancário novo para a área de TI. Além disso, de nível superior, serão 28 vagas para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

Os postos de técnico bancário novo, incluindo para a área de TI, terão remuneração inicial de R$ 3.762. Já as carreiras de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho começam com remuneração de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Os empregados contarão ainda com benefícios de assistência à saúde, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche etc.

Até o momento, a Caixa definiu a banca organizadora da seleção. A Fundação Cesgranrio foi a empresa selecionada e o edital está em fase de elaboração, com previsão de lançamento em fevereiro.

