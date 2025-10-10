Caixa vai voltar a financiar 80% dos imóveis, diz presidente do banco

A- A+

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, anunciou que o banco vai voltar a financiar 80% do valor dos imóveis residenciais.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10), durante lançamento do novo modelo de crédito imobiliário que vai aumentar de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões o valor máximo dos financiamentos.

Desde novembro de 2024, o teto para financiamento da Caixa era de 70% do valor dos imóveis. Agora, segundo Fernandes, com as mudanças anunciadas no crédito imobiliário e também as alterações nas regras de saques do FGTS, definidas na segunda-feira (6), possibilitará voltar para a faixa maior de financiamento.

A mudança valerá para o Sistema de Amortização Constante (SAC), em que as parcelas são decrescentes: paga-se mais no início e, ao longo dos anos, as parcelas do financiamento vão diminuindo.

Novo modelo de crédito imobiliário

Nesta sexta, foi lançado o novo modelo de crédito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Com isso, ficará ampliado o limite para financiamento de imóveis para até R$ 2,25 milhões, usando recursos da poupança, com um limite da taxa de juros de 12% ao ano. Essa medida foca sobretudo na classe média.

Segundo o ministro das Cidades, Jader FIlho, essa mudança possibilitará que a Caixa Econômica, que é o banco que mais financia imóveis no país, financie 80 mil unidades a mais por ano.

O novo modelo começa a valer ainda neste ano, em uma fase de transição que vai durar até 2027. Com isso, atualmente, 65% dos saldos dos depósitos de poupança precisam virar crédito imobiliário.

A ideia é que, ao longo de dez anos, chegue-se a 80% dos saldos destinados para o financiamento de residências.

