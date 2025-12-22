Caixa Vida e Previdência estreia no segmento de seguro viagem

A- A+

A Caixa Vida e Previdência, empresa do conglomerado Caixa Seguridade, estreia no segmento de seguro viagem com o lançamento do Seguro Viagem Protegida. O produto cobre viagens nacionais e internacionais e oferece proteção para deslocamentos terrestres, aéreos e marítimos.

Criada em 2021, a empresa é a terceira maior seguradora do País. Soma mais de R$ 180 bilhões em reservas de previdência e mais de 8 milhões de clientes.

O seguro viagem será o primeiro produto do portfólio da empresa desenvolvido prioritariamente para o canal digital. A iniciativa faz parte da estratégia da seguradora de aprimorar a experiência do cliente.

Segundo a empresa, o produto poderá ser adquirido no site do seguro. Será possível contratá-lo com antecedência ou no dia da viagem, com pagamento em débito em conta ou cartão de crédito. A opção por boleto bancário ficará restrita a contratações feitas antecipadamente.

Serão oferecidos planos a partir de R$ 17, com cobertura para despesas médicas, odontológicas, hospitalares, cancelamento e extravio ou danos à bagagem. Conforme o plano, o segurado também terá acesso a telemedicina 24 horas, concierge, apoio jurídico, orientação em caso de perda de documentos, hospedagem para pets e salas VIP.

"A entrada da Caixa Vida e Previdência no segmento de seguro viagem reforça a estratégia da Caixa Seguridade de ampliar o acesso à proteção, combinando soluções digitais, preços competitivos e a força da marca Caixa", afirma o presidente da Caixa Seguridade, Gustavo Portela.

O diretor de Comercial, Marketing e Clientes da Caixa Vida e Previdência, Rafael Conessa, afirma que a solução complementa o portfólio da Caixa. Emenda que ela irá combinar "praticidade, proteção em toda a jornada e preço acessível, sem abrir mão da robustez das coberturas e do padrão de qualidade da companhia".

