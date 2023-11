Cakes e Festas Nordeste: um doce encontro de empreendedores no Recife

A- A+

Pela primeira vez em Pernambuco, os amantes da confeitaria têm um encontro marcado que promete adoçar os corações dos empreendedores e entusiastas do setor. O "Cakes e Festas Nordeste", um evento idealizado pelo produtor Ricardo Coller acontece nos dias 27 e 28 deste mês de novembro, das 13h às 19h, no Centro de Eventos do Recife, na Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira. A iniciativa visa oferecer uma experiência única a profissionais e amadores que desejam aprimorar suas habilidades e conhecimentos nesse universo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente através do site: www.cakesefestasnordeste.com .

As salas de aula estarão à disposição dos participantes que terão a oportunidade de aprender técnicas avançadas com os melhores professores, como a chef e instrutora de cursos Adriana Arregui; a Cake design Alice Torres, da empresa Doce Requinte; a confeiteira e consultora Anna Corinna; a cake designer Elayne Figueredo, especialista em flores e bolos de casamento; a empreendedora Eli Rodrigues, especialista em bolos decorados em brigadeiro, da empresa DocesD`Eli e a confeiteira Vânia Elihimas. A coordenação dos cursos fica à cargo da expert Maria Lima.

Além das aulas práticas, o evento oferecerá um auditório com capacidade para 500 pessoas, onde os visitantes poderão absorver conhecimento em palestras informativas sobre empreendedorismo, vendas, precificação, mercado de negócios, entre outros temas de interesse, que serão ministradas por palestrantes de altíssimo nível, garantindo insights valiosos para quem busca sucesso no universo da confeitaria. Entre os palestrantes confirmados estão a empreendedora Iza Cabral, especialista em estratégia pessoal e organizacional da empresa de consultoria e networking Café Estratégico; as sócias Juliana Farias, Dayana Albuquerque e Andreza Lago, que integram a consultoria Produz Soluções Food Service e as especialistas Adriana Aguerri e Anna Corinna, que também ministrarão cursos no evento.

Entre os destaques do encontro haverá ainda uma feira de negócios que reunirá stands cuidadosamente montados por lojas locais, oferecendo a oportunidade de divulgar e adquirir produtos relacionados à confeitaria. “Será um paraíso para aqueles que buscam inspiração e inovação no mundo dos bolos, doces e afins”, explica o produtor Ricardo Coller.

Além disso, os amantes da confeitaria também terão a chance de maravilhar-se com uma exposição de bolos artísticos verdadeiramente incríveis, que transcendem o mero alimento e se transformam em obras de arte comestíveis. “Este evento é uma oportunidade imperdível para todos aqueles que desejam explorar o mundo da confeitaria, se inspirar e construir conexões valiosas. Junte-se a nós neste encontro extraordinário e descubra um universo de doçura e criatividade que aguarda em Pernambuco”, destaca Ricardo Coller.

Espaços "instagramáveis" foram cuidadosamente criados para que os participantes possam tirar fotos incríveis e compartilhá-las nas redes sociais, compartilhando sua paixão pela confeitaria com o mundo. E para relaxar e confraternizar, lounges estarão à disposição dos visitantes, oferecendo um ambiente propício para trocar ideias e experiências com outros entusiastas da confeitaria.

PROGRAMAÇÃO:

27/11 - Palestras no Palco Principal:

Palestrante: Adriana Arregui - às 15h - Tema: Empreender e encantar com bolo de noiva Pernambucano

Palestrante: Anna Corina - às 16h - Tema: Experiencias na confeitaria

Palestrante: Juliana Farias - às 17h - Tema: Confeitaria com propósito: Como a doçura das receitas me ensinou a nunca desistir

Palestrante: Dayana Albuquerque - às 18h - Tema: O segredo das grandes confeitarias

27/11 - Sala de Aulas

Professora: Anna Corina - às 14h - Tema: Bolo de noiva pernambucano

Professora: Eli Rodrigues - às 15:30h - Tema: Naked cake com gotinhas sobrepostas

Professora: Adriana Arregui - às 17h - Tema: Torta brownie com recheio de caramelo

28/11 - Palestrantes no palco principal

Palestrante: Iza Cabral - às 15h - Tema: Faça networking e venda mais

Palestrante: Andreza Logo - às 16h - Tema: Reduzindo custos e aumentando a lucratividade

28/11 - Sala de Aulas

Professora: Alice Torres - às 14h - Tema: Estruturação de bolo com técnicas de bolo suspenso

Professora: Vânia Elihimas - às 15:30h - Tema: Bolo natalino com técnicas de ganache sem segredos

Professora: Elayne Figueredo - às 17h - Tema: Especial folhagens realísticas de açúcar

