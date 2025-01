A- A+

BRASIL Calendário Bolsa Família 2025: confira datas de pagamento em fevereiro Calendário de pagamentos do Bolsa Família em fevereiro de 2025 começa no dia 17

O calendário de pagamentos do Bolsa Família em fevereiro de 2025 começa no dia 17 de fevereiro para NIS final 1. Saiba quem pode receber o benefício, como consultar o valor e o calendário de pagamentos em janeiro.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os benefícios serão pagos durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada — com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em fevereiro 2025:

17 de fevereiro de 2025: NIS final 1

18 de fevereiro de 2025: NIS final 2

19 de fevereiro de 2025: NIS final 3

20 de fevereiro de 2025: NIS final 4

21 de fevereiro de 2025: NIS final 5

24 de fevereiro de 2025: NIS final 6

25 de fevereiro de 2025: NIS final 7

26 de fevereiro de 2025: NIS final 8

27 de fevereiro de 2025: NIS final 9

28 de fevereiro de 2025: NIS final 0

Como fica o calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2025?

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é:

Janeiro: de 20/01 a 31/01;

Fevereiro: de 17/2 a 28/2;

Março: de 18/3 a 31/3;

Abril: de 15/4 a 30/4;

Maio: de 19/5 a 30/5;

Junho: de 16/6 a 30/6;

Julho: de 18/7 a 31/7;

Agosto: de 18/8 a 29/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 20/10 a 31/10;

Novembro: de 14/11 a 28/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Qual o valor do Bolsa Família?

Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família. Há também os adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Como se cadastrar para receber o Bolsa Família?

Os beneficiários devem se registrar no Cadastro Único (CadÚnico), que é o principal mecanismo do governo federal para incluir famílias de baixa renda em programas sociais, e aguardar a análise de elegibilidade.

Vale destacar que estar no Cadastro Único não garante automaticamente a participação nos programas sociais do governo, já que cada programa possui suas próprias regras. No entanto, o cadastro é um requisito indispensável para que a inscrição seja considerada.

Como é feito o pagamento do Bolsa Família e quem pode receber?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa.

Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas, como:

manter crianças e adolescentes na escola;

fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Como consultar Bolsa Família pelo CPF ou NIS

A consulta pública do bolsa família pelo CPF ou NIS é disponibilizada de forma online, pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. No ambiente é possível visualizar os valores liberados por família, além da consulta do saldo do benefício e valores que já foram sacados. Veja abaixo o passo a passo:

Abra o site da Caixa Econômica Federal;

Em seguida, clique em “Consultar famílias beneficiárias”;

Depois, selecione a opção de “Consulta por família”;

Após clicar nessa opção, digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar;

Então, clique em consultar.

