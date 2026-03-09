A- A+

BOLSA FAMÍLIA Calendário Bolsa Família 2026 em março: veja as datas de pagamentos Confira o calendário oficial do Bolsa Família de março de 2026. Veja as datas de pagamento por final do NIS

O calendário do Bolsa Família de março de 2026 tem pagamentos previstos para começar na próxima semana, dia 18.

Os repasses são feitos de forma escalonada pela Caixa Econômica Federal, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Para os beneficiários com NIS final 1, o valor estará disponível logo no primeiro dia, enquanto o cronograma segue até o dia 31 de março para quem possui NIS final 0.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em março 2026:

18 de março: NIS final 1



19 de março: NIS final 2



20 de março: NIS final 3



23 de março: NIS final 4



24 de março: NIS final 5



25 de março: NIS final 6



26 de março: NIS final 7



27 de março: NIS final 8



30 de março: NIS final 9



31 de março: NIS final 0



Em 2026, a previsão de pagamentos é:

Janeiro: de 19/01 a 30/01;



Fevereiro: de 12/02 a 27/02;



Março: de 18/03 a 31/03;



Abril: de 16/04 a 30/04;



Maio: de 18/05 a 29/05;



Junho: de 17/06 a 30/06;



Julho: de 20/07 a 31/07;



Agosto: de 18/08 a 31/08;



Setembro: de 17/09 a 30/09;



Outubro: de 19/10 a 30/10;



Novembro: de 16/11 a 30/11;



Dezembro: de 10/12 a 23/12.



Benefício

Cerca de 18,7 milhões de famílias — que abrangem 48,92 milhões de pessoas — são beneficiadas pelo programa de transferência de renda, segundo dados referentes a dezembro de 2025. O desembolso mensal do governo federal gira em torno de R$ 12,7 bilhões.



Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos conforme a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 as mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No mês de dezembro de 2025, o benefício médio foi de R$ 691,37 por domicílio brasileiro, segundo o MDS.

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.

Os beneficiários também precisam:

Manter crianças e adolescentes na escola



Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)



Manter as carteiras de vacinação atualizadas



Onde se cadastrar?

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.

Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.

