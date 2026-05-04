Calendário Bolsa Família 2026: veja datas de pagamentos em maio
Veja o calendário oficial do Bolsa Família de maio de 2026. Confira as datas de pagamento por final do NIS
O calendário de pagamentos do Bolsa Família de maio de 2026 começa no dia 18. Os repasses são feitos de forma escalonada pela Caixa Econômica Federal, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para os beneficiários com NIS final 1, o valor estará disponível no primeiro dia de pagamentos, enquanto o cronograma segue até o dia 29 de maio para quem possui NIS final 0.
Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio 2026:
- 18 de maio: NIS final 1
- 19 de maio: NIS final 2
- 20 de maio: NIS final 3
- 21 de maio: NIS final 4
- 22 de maio: NIS final 5
- 25 de maio: NIS final 6
- 26 de maio: NIS final 7
- 27 de maio: NIS final 8
- 28 de maio: NIS final 9
- 29 de maio: NIS final 0
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Em 2026, a previsão de pagamentos é:
- Maio: de 18/05 a 29/05;
- Junho: de 17/06 a 30/06;
- Julho: de 20/07 a 31/07;
- Agosto: de 18/08 a 31/08;
- Setembro: de 17/09 a 30/09;
- Outubro: de 19/10 a 30/10;
- Novembro: de 16/11 a 30/11;
- Dezembro: de 10/12 a 23/12.
Benefício
Cerca de 18,7 milhões de famílias — que abrangem 48,92 milhões de pessoas — são beneficiadas pelo programa de transferência de renda, segundo dados referentes a dezembro de 2025. O desembolso mensal do governo federal gira em torno de R$ 12,7 bilhões.
Os beneficiários do Bolsa Família recebem o mínimo de R$ 600 por família e podem ter acréscimos conforme a composição familiar. Por exemplo, o Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 as mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. Além disso, há acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.
No mês de dezembro de 2025, o benefício médio foi de R$ 691,37 por domicílio brasileiro, segundo o MDS.
Quem pode receber o Bolsa Família?
A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.
Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.
Os beneficiários também precisam:
- Manter crianças e adolescentes na escola
- Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)
- Manter as carteiras de vacinação atualizadas
Onde se cadastrar?
Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.
Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.
Como sacar o Bolsa Família?
Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.
Eles também podem utilizar o cartão virtual do Caixa Tem para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes bancários, além dos caixas das agências.